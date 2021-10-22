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Воронежская область вводит нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября

Дарья Чентаева

Общество
Воронежская область вводит нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября
Фото: Pixabay / Engin Akyurt

Власти Воронежской области приняли решение ввести нерабочие дни в регионе в период с 25 октября по 7 ноября в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

— В Воронежской области вводятся нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября, — сообщается в материале.

Во время нерабочих дней в регионе будут закрыты предприятия сферы обслуживания, в том числе салоны красоты, кафе и рестораны.

— Не разрешена работа: ночных клубов, развлекательных и досуговых заведений, салонов красоты, косметических и спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и объектов, в которых оказываются подобные услуги, общепита, — сообщают власти.

Также будут закрыты физкультурно-оздоровительные комплексы, спортобъекты, фитнес-клубы, бассейны. Приостанавливается работа объектов розничной торговли и торговых центров. Ограничение не распространяются на работу аптек, салонов сотовой связи, организаций продажи продуктов питания и розничных торговых точек с отдельным входом.

В детсадах в период нерабочих дней будет организована работа дежурных групп. В штатном режиме будут работать все прививочные пункты и медучреждения. Также на территории региона будут работать аптеки, продуктовые магазины, салоны сотовой связи, розничные торговые точки с отдельным входом с улицы и возможностью дистанционной продажи товаров или с условием их доставки.

Непривитым гражданам старше 60 лет в Воронежской области предписано в этот период соблюдать режим самоизоляции, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 25 октября по 7 ноября вводятся выходные в Нижегородской области. В такие же даты нерабочие дни введут в Пермском крае. С 30 октября в регионе также планируют ввести обязательную самоизоляцию для всех непривитых граждан.

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