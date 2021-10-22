Нерабочие дни в Нижегородской области введут с 25 октября по 7 ноября

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Власти Нижегородской области введут в регионе нерабочие дни в связи с распространением коронавирусной инфекции с 25 октября по 7 ноября. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщили в пресс-службе местного правительства со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

По его словам, в настоящее время в области развернуто более 9,1 тысячи коек для лечения пациентов с COVID-19. Процент свободного коечного фонда заметно сокращается.

Никитин уточнил, что нагрузка на систему здравоохранения в регионе связана с недостаточным темпом вакцинации.

Губернатор подытожил, что свою работу в вынужденные выходные дни продолжат аптеки, учреждения социального обслуживания, музеи и другие организации, пишет ТАСС.

До этого сообщалось, что в такие же даты нерабочие дни введут в Пермском крае. С 30 октября в регионе также планируют ввести обязательную самоизоляцию для всех непривитых граждан.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.