Полицейские гонялись за нетрезвым водителем на Каширском шоссе

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14-м километре МКАД Карта всех событий

Полицейским пришлось стрелять по колесам для того, чтобы остановить иномарку на Каширском шоссе. Водитель не хотел здороваться со стражами порядка и убегал потому, что находился за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом в пятницу, 22 октября, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— Двигаясь по трассе А-105, полицейские неоднократно просили водителя остановиться. Однако на слова силовиков мужчина никак не реагировал, продолжая движение, создавая тем самым угрозу безопасности для остальных водителей и пешеходов. Инспектором ДПС были произведены предупредительные выстрелы в воздух, а затем по колесам иномарки, которая продолжала движение, — рассказала Татьяна Петрова.

По ее словам, правонарушитель остановил автомобиль на 14-м километре МКАД. Он попытался убежать от сотрудников полиции, но был задержан. Им оказался 31-летний уроженец азиатской республики, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчины составили административный протокол за управление транспортом в состоянии опьянения, добавила Татьяна Петрова.

До этого столичной ГИБДД сообщили, что на дорогах Москвы с начала октября выявили свыше 1100 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В 47 случаях остановленные нетрезвые водители уже ранее лишались водительского удостоверения за подобное нарушение.