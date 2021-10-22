Школам Москвы разрешили объявить каникулы с 25 октября

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Столичные школы смогут объявить каникул с 25 октября, то есть до начала нерабочих дней в городе, об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки в пятницу, 22 октября.

В ведомстве напомнили, что каникулы в московских школах из-за ситуации с коронавирусом ранее были назначены в период с 28 октября по 7 ноября.

— На этот период и так у 90% детей приходятся осенние каникулы. Также по согласованию с управляющим советом школы могут установить каникулы для обучающихся с 25 октября по 7 ноября включительно, — цитирует сообщение РИА Новости.

Мэр Москвы с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.