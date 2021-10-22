В столичном регионе обнаружили образцы варианта коронавируса AY.4.2

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Единичные образцы нового образца COVID-19 — AY.4.2 обнаружили в столичном регионе. Об этом рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с ТАСС.

— В Московском регионе действительно выявлены (пока еще единичные) образцы новой сублинии AY.4.2 штамма «дельта». Этот вариант отличается несколькими заменами, в том числе двумя ключевыми мутациями в гене спайкового белка — Y145H и A222V, — сообщил специалист.

Руководитель научной группы добавил, что вакцинированные защищены от этого штамма, так же как и от изначального варианта «дельты», передает ТАСС.

Вариант AY.4.2 был выявлен в Англии. По информации британских ученых, он является одним из 45 подвидов штамма «дельта» и может распространяться на 10–15% быстрее, чем предыдущая версия «дельты».

21 октября Хафизов рассказал, что новый штамм коронавируса AY.4.2 появился в России. Пока его обнаруживают в единичных случаях, но вариант широкого распространения возможен.