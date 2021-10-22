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Автомобилист выехал на тротуар на востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Автомобилист выехал на тротуар на востоке Москвы
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Суздальская улица, 24к1 Карта всех событий

В столичном районе Новокосино водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на тротуар. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Уточняется, что инцидент произошел возле дома 24 по Суздальской улице.

— На месте работают оперативные службы, — говорится в сообщении пресс-службы.

Детали произошедшего уточняются. О пострадавших в результате ДТП не сообщается.

До этого ДТП с тремя участниками произошло на внешней стороне 106-го километра МКАД. Автомобилисты столкнулись после пересечения магистрали с Щелковским шоссе.

В этот же день на 20-м километре МКАД столкнулись три микроавтобуса. В результате ДТП пострадал один человек, еще один участник погиб.

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