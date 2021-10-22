Украина намерена помочь Молдавии в поставках газа

Фото: CTK

Украина планирует откликнуться на призыв о помощи с поставками газа, с которым Молдавия обратилась на фоне энергетического кризиса. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он отметил, что 22 октября украинскому премьеру поступило письмо от главы правительства Молдавии, в котором он просит помочь республике с газом для того, чтобы избежать сложной ситуации.

— Мы приняли решение поручить кабинету министров этот вопрос рассмотреть. Мы понимаем, что такую помощь Республике Молдова мы в ближайшее время можем оказать, — цитирует секретаря СНБО «Интерфакс».

По его словам, Украина планирует предоставить соседнему государству газ бесплатно при условии, что через определенное время Кишинев вернет ей сырье.

До этого парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября из-за дефицита газа в стране.

11 октября бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что жителей страны ждет суровая зима из-за того, что правительство упустило шанс вовремя договориться с «Газпромом» о новом контракте на поставку газа. Политик напомнил, что в 2019 году ему удалось договориться с президентом России Владимиром Путиным о покупке газа по 127 долларов за тысячу кубометров. Продление данного контракта позволило бы приобрести Молдавии газ в четвертом квартале этого года не дороже 250 долларов. Это в три раза дешевле нынешней цены, заключил Додон.