Анастасия Ракова рассказала о ситуации с коронавирусом в Москве

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В столице установлен антирекорд по количеству заболевших коронавирусом. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Москва 24».

— Указ мэра был подписан вчера, меры целиком будут введены только с 28 октября, поэтому, конечно, никаких позитивных изменений ни сегодня, ни в ближайшее время ждать не приходится. Увы, сегодня мы имеем антирекорд по количеству вновь выявленных заболевших — это больше 8 тысяч. И, увы, мы не видим без введения этих мер возможности как-то снизить такую очень высокую динамику заболеваемости, — сообщила заммэра.

По словам заммэра, в эту волну рост заболеваемости COVID-19 продолжается на протяжении шести недель и достигает 30 процентов еженедельно.

— Это очень-очень много. Это создает огромную нагрузку на всю медицинскую сеть Москвы, — отметила Анастасия Ракова.

Заммэра подчеркнула, что в столице достаточно коечного фонда для оказания помощи всем заболевшим.

— На сегодняшний день запас коечного фонда, в том числе реанимационного, достаточный для того, чтобы оказать помощь всем необходимым, — заключила заммэра.

По словам Анастасии Раковой, введение ограничительных мер в столице с 28 октября по 7 ноября позволит прервать два инкубационных периода коронавирусного штамма «дельта» и снизить нагрузку на здравоохранение столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена. Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.