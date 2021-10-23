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Скончалась сыгравшая главную роль в «Пиковой даме» актриса Ольга Красина

Юлия Курганова

Общество
Скончалась сыгравшая главную роль в «Пиковой даме» актриса Ольга Красина
Фото: youtube.com

Умерла актриса театра и кино Ольга Красина, которая сыграла главную роль в фильме «Пиковая дама». О смерти артистки сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

— 22 октября 2021 года на 81-ом году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса киностудии «Мосфильм» Ольга Михайловна Красина. Она была талантливой актрисой и художницей. Ольга Михайловна останется в памяти коллег, друзей, зрителей замечательной актрисой и добрым другом, — сказано в сообщении.

СПРАВКА «ВМ»

Ольга Красина родилась в Москве в 1941 году. В 1964 году она окончила Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского. Еще будучи студенткой, 19-летняя Красина дебютировала в полнометражном фильме. Она сыграла главную роль Лизы в фильме «Пиковая дама» режиссера Романа Тихомирова, который вышел в 1960 году.

Зрителям Красина запомнилась и своими работами в таких картинах как «В пути», «Аптекарша», «Сокровища республики». Помимо ролей в театре она занималась дубляжом фильмов. Актриса служила в театре «Киноактер» и работала на киностудии «Мосфильм».

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