Тимошенко заявила об обмане Киева о прекращении импорта российского газа

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Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти обманывают народ, утверждая, что страна перестала импортировать российский газ и получает его из Европы.

— Для Украины не существует никакого европейского газа. Когда в 2014 году нам объявили, что Украина будет потреблять европейский газ, пусть они мне покажут, где он в Европе добывается и где мы можем его взять. Я хочу сейчас проинформировать страну, это был большой обман, никакого европейского газа не было, они сделали, закольцевали фиктивную трубу, но газ шел российский, — сказала она, выступая в пятницу, 22 октября, в эфире канала «Наш».

Политик выразила недовольство тем, что после прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского расследование закупок газа из Европы при его предшественнике Петре Порошенко не проводилось.

Тимошенко отметила, что газа в настоящее время на Украине нет и нужно его покупать по высокой цене.

Украина предложила Газпрому скидку на транзит газа сверх контракта. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что Украина готова предоставить Газпрому 50-процентную скидку на транзит газа в Европу свыше объема в 40 миллиардов кубометров в день, который предусмотрен контрактом.

С ноября 2015 года Киев перестал напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы. Он предполагает, что Украина формально приобретает газ у европейских компаний, но фактически берет часть транзитного топлива, которое поступает из России в Европу. Таким образом, этот газ физически не пересекает западную границу Украины, но его оформляют как импортированный из Европы. С 1 октября 2021 года Киев лишился импорта из Венгрии по виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по украинской территории российского природного газа венгерской стороне.