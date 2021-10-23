Гастроэнтеролог перечислил самые вредные для здоровья продукты

Фото: pixabay.com

Переработанные мясные продукты, кондитерские изделия, мучные и хлебобулочные изделия, сладкие безалкогольные напитки, жирные молочные продукты при частом употреблении становятся опасными для здоровья. Об этом рассказал доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, терапевт, гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко.

Он отметил, что в умеренном количестве эти продукты считаются «условно вредными».

— Несмотря на популяризацию здорового питания, статистика остается прежней: дисбаланс питания характеризуется избыточным потреблением жиров (особенно за счет насыщенных и трансжиров), добавленных сахаров, поваренной соли и недостаточным потребление полиненасыщенных жиров, клетчатки, витаминов и минералов, — сообщил врач.

Терапевт напомнил, что при злоупотреблении вредными продуктами увеличивается риск сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, инсульт и других), а также желудочно-кишечных расстройств.

Карпенко призвал россиян контролировать частоту и количество потребления таких продуктов. Так, есть красное мясо он посоветовал не чаще двух раз в неделю, соли потреблять не более пяти граммов в сутки. Насыщенные жиры в рационе должны составлять менее десяти процентов от общей калорийности рациона, а свободные сахара — менее пяти-десяти процентов, отметил гастроэнтеролог, передает агентство «Прайм».

Также врач подчеркнул, что среди запрещенных продуктов первое место занимает алкоголь. Еще следует отказаться от продуктов с учетом аллергии и индивидуальной непереносимости.

Медик рассказал о способах «омолодить» сердечно-сосудистую систему. Физическая активность, здоровый образ жизни, артериальное давление и уровень сахара в крови в пределах нормы влияют на состояние здоровья сердца, сообщил врач-кардиолог Азизхон Аскаров.