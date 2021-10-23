Эксперт посоветовал гражданам с медотводом от вакцинации уехать за город

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Людям с медицинским отводом от вакцинации против коронавируса желательно перейти на удаленный режим работы и уехать за город. Кроме того, им необходимо строго соблюдать масочный режим, чтобы максимально защититься от болезни. Об этом в субботу, 23 октября, заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

— Людям, у которых есть медотвод от вакцинации против COVID-19, нужно максимально ограничить контакты, перейти на удаленку, может, уехать в Подмосковье, за город и жестко соблюдать масочный режим, — рассказал он ТАСС.

По его словам, у некоторых граждан медотвод имеет неограниченный срок. Для таких людей необходима особая забота о себе — они не могут позволить себе такой же образ жизни, как у вакцинированных.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что за последнюю неделю ситуация с коронавирусной инфекцией осложнилась в 14 российских регионах. Она отметила, что речь идет о таких регионах, как Астраханская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Свердловская, Ростовская области, Алтайский, Пермский и Забайкальский края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесия, Мордовия, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.