Ситуация с коронавирусом за неделю ухудшилась в 14 российских регионах

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За последнюю неделю ситуация с коронавирусной инфекцией осложнилась в 14 российских регионах. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что речь идет о таких регионах, как Астраханская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Свердловская, Ростовская области,Алтайский, Пермский и Забайкальский края, республики Адыгея, Карачаево-Черкесия, Мордовия, а также Ханты-Мансийский Ямало-Ненецкий автономные округа, пишет ТАСС.

Вице-премьер добавила, что оперштаб призывает всех желающих отправиться в длинные выходные в путешествия по стране учитывать индикацию на карте на сайте стопкоронавирус.рф.

Голикова напомнила, что оптимальной защитой от инфекции остается вакцинация, которую в России проводят бесплатно.

По данным портала стопкоронавирус.рф на 22 октября, на карте по эпидемиологической ситуации нет ни одного региона РФ, где бы уровень заболеваемости за неделю был ниже 30 случаев на 100 тысяч населения.

До этого в Роспотребнадзоре напомнили о важности вакцинации от коронавируса для сохранения здоровья и предотвращения распространения инфекции.

Ограничительные меры в связи с пандемией продолжают вводить во многих регионах России.

Свердловская область введет QR-коды досрочно — с 30 октября. Изначально ввести такие ограничительные меры планировалось с 8 ноября.

Нерабочие дни в Пермском крае начнутся 25 октября и продлятся до 7 ноября.

Кроме того, посещение мероприятий и общественных мест в Санкт-Петербурге будет возможно только при наличии QR-кода с 1 ноября.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.