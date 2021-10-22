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Роспотребнадзор напомнил гражданам о важности вакцинации от COVID-19

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Роспотребнадзор напомнил гражданам о важности вакцинации от COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Роспотребнадзоре напомнили о важности вакцинации от коронавируса для сохранения здоровья и предотвращения распространения инфекции. Такая информация появилась на сайте ведомства в пятницу, 22 октября.

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До этого в Роспотребнадзоре перечислили основные различия между симптомами коронавирусной инфекции, острого респираторного заболевания и гриппа. Так, например, при коронавирусе и гриппе температура у пациентов часто повышается, в то время как при ОРВИ — редко. В то же время COVID-19 и грипп можно определить по усталости, кашлю, боли в суставах и головной боли, при этом при ОРВИ эти симптомы проявляются лишь иногда.

Ограничительные меры в связи с пандемией продолжают вводить во многих регионах России.

Свердловская область введет QR-коды досрочно — с 30 октября. Изначально ввести такие ограничительные меры планировалось с 8 ноября.

Нерабочие дни в Пермском крае начнутся 25 октября и продлятся до 7 ноября.

Кроме того, посещение мероприятий и общественных мест в Санкт-Петербурге будет возможно только при наличии QR-кода с 1 ноября.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.

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