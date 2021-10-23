Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Центр «Вектор»: Вакцинация от COVID-19 не только личное, но и коллективное благо

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Центр «Вектор»: Вакцинация от COVID-19 не только личное, но и коллективное благо
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Вакцинация от коронавирусной инфекции защищает не только привившегося человека, но и людей рядом. Например, граждан, имеющих противопоказания, или детей. Об этом в субботу, 23 октября, сообщили в центре «Вектор»Роспотребнадзора.

— Вакцинация — это не только средство личной защиты, но и коллективное благо. Привив максимальное число жителей нашей страны, мы получаем возможность прервать цепочки передачи инфекции и не подпустить ее к наиболее уязвимым категориям граждан, имеющим противопоказания к вакцинации, а также ограничить распространение инфекции среди детского населения, — рассказали в центре ТАСС.

Отмечается, что препарат «ЭпиВакКорона» за время использования доказал свою надежность и безопасность. А применение любых вакцин, зарегистрированных в России, позволяет значительно снизить риски для здоровья граждан. Также это самый простой и надежный способ защиты от болезни для человека и его близких.

1/2
2/2

До этого президент России Владимир Путин выразил мнение, что сделать прививку против коронавируса гораздо лучше, чем переболеть инфекцией. По словам лидера государства, низкий уровень вакцинации населения может в будущем привести к опасным и негативным последствиям и даже летальным исходам.

Ранее президент России поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Он подчеркнул, что заработная плата сотрудников в данный период должна быть сохранена.

Российский лидер также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19.

Читайте также:
Научный центр «Вектор»КоронавирусВакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте