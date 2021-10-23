Центр «Вектор»: Вакцинация от COVID-19 не только личное, но и коллективное благо

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Вакцинация от коронавирусной инфекции защищает не только привившегося человека, но и людей рядом. Например, граждан, имеющих противопоказания, или детей. Об этом в субботу, 23 октября, сообщили в центре «Вектор»Роспотребнадзора.

— Вакцинация — это не только средство личной защиты, но и коллективное благо. Привив максимальное число жителей нашей страны, мы получаем возможность прервать цепочки передачи инфекции и не подпустить ее к наиболее уязвимым категориям граждан, имеющим противопоказания к вакцинации, а также ограничить распространение инфекции среди детского населения, — рассказали в центре ТАСС.

Отмечается, что препарат «ЭпиВакКорона» за время использования доказал свою надежность и безопасность. А применение любых вакцин, зарегистрированных в России, позволяет значительно снизить риски для здоровья граждан. Также это самый простой и надежный способ защиты от болезни для человека и его близких.

1/2 2/2

До этого президент России Владимир Путин выразил мнение, что сделать прививку против коронавируса гораздо лучше, чем переболеть инфекцией. По словам лидера государства, низкий уровень вакцинации населения может в будущем привести к опасным и негативным последствиям и даже летальным исходам.

Ранее президент России поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Он подчеркнул, что заработная плата сотрудников в данный период должна быть сохранена.

Российский лидер также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19.