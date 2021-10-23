Москвичи рассказали, чем займутся во время длинных выходных

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Большая часть москвичей во время выходных с 28 октября по 7 ноября планирует продолжать работать. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Рабочий процесс не намерены прерывать 23 процента опрошенных. Среди них 25 процентов — респонденты мужского пола и 23 процента — женского. Сидеть дома планируют 13 процентов опрошенных. Мужчин, ответивших так, 15 процентов, а женщин — 12 процентов.

Саморазвитием заняться планируют девять процентов респондентов, восемь процентов займутся домашними делами, шесть процентов намерены провести время с семьей или за чтением, а по три процента будут смотреть фильмы или займутся любимым хобби. Еще два процента намерены выйти на улицу и встретиться друзьями или заняться спортом, передает РБК.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента Российской Федерации.

Он заявил, что нерабочие дни в столице — необходимая мера, которая позволит разорвать цепочку заболеваемости коронавирусом. Город может достичь пика заболеваемости коронавирусом уже в конце этой недели. Как утверждает мэр, введение QR-кодов пока не планируется, так как летом это привело к падению доходов у ресторанов от 20 до 80 процентов.