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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин скончался на 81-м году жизни

Михаил Алимов

Происшествия
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин скончался на 81-м году жизни
Фото: pixabay.com

Знаменитый советский лыжник, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин умер в возрасте 80 лет. Об этом в субботу, 23 октября, рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Она добавила, что спортсмен долго болел.

— Думаю, это один из величайших лыжников нашей страны, очень сильный, яркий человек — рассказала Вяльбе РБК.

Вячеслав Веденин — первый олимпийский чемпион из СССР по лыжным гонкам. В 1968 году стал вторым на Олимпиаде в Гренобле. В 1972 году на Олимпийских играх в Саппоро он выиграл две золотые медали и получил бронзу. Спортсмен 13 раз становился лучшим среди лыжников Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Александра Невского и Трудового Красного Знамени. Являлся почетным гражданином Тульской области.

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