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Глава столичного департамента Алексей Фурсин вакцинировался повторно

Марьяна Шевцова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Глава столичного департамента Алексей Фурсин вакцинировался повторно
Фото: Из личного архива А. Фурсина

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин сделал прививку от коронавируса. Вакцинацию глава ведомства прошел 22 октября, сообщает корреспондент «Вечерней Москвы».

Алексей Фурсин приехал на вакцинацию в пункт, расположенный в фуд-молле «Депо». В пятницу здесь было много желающих сделать прививку. Глава ведомства, как и все остальные посетители, заполнил необходимые документы, прошел осмотр у врача, а затем отправился в кабинет вакцинации.

— Это уже моя вторая прививка, первый раз я вакцинировался семь месяцев назад, — рассказал он. — Мог бы и еще подождать, но эпидемиологическая ситуация в городе сложная, поэтому решил обновить антитела сейчас.

Глава столичного департамента Алексей Фурсин вакцинировался повторноФото: Из личного архива А. Фурсина

По словам Алексея Фурсина, от коронавируса вакцинировалась практически вся его семья, за исключением детей.

— Мои родители сначала долго сопротивлялись, но потом я смог их убедить. А тут недавно они мне позвонили, спросили, буду ли я ревакцинироваться. Тогда ответил, что не знаю. Спустя неделю снова от них звонок: «А мы уже сделали повторную прививку». Ну и я решил не отставать от них, — поделился руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития.

Прививку Алексей Фурсин в прошлый раз перенес хорошо, никаких побочных реакций не было.

— Единственное, после первого компонента было немного сонное состояние, но я склоняюсь к тому, что сам себя так настроил, — рассказал он.

Тем, кто еще раздумывает, делать прививку или нет, глава ведомства советует не откладывать вакцинацию на потом. Это в том числе касается представителей бизнеса.

— Мы ответственны за свой коллектив, за своих сотрудников и, самое главное, за свои семьи. Мы живем в огромном мегаполисе и постоянно контактируем с людьми, поэтому нужно беречь свои коллективы, убеждать их и показывать на собственном примере, — отметил он.

По его словам, работодатели сегодня достаточно ответственно отнеслись к прививкам. Так, многие уже давно выполнили норму по вакцинации более 80 процентов сотрудников, хотя ее Роспотребнадзор установил недавно.

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