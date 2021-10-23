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Более 100 тысяч человек воспользовались сервисом «Библиотеки Москвы»

Михаил Алимов

Город
Более 100 тысяч человек воспользовались сервисом «Библиотеки Москвы»
Фото: Pexels

Сервис «Библиотеки Москвы» набирает популярность. За прошлую неделю им воспользовались 5,6 тысячи москвичей, а общее количество пользователей с момента запуска превысило 106 тысяч.

— С момента запуска, то есть с 2 апреля текущего года, более 106 тысяч жителей столицы выбирали книги на портале мэра Москвы. Сервис по принципу одного окна предоставляет возможность изучить и подобрать издания книжных фондов городских библиотек. С помощью сервиса пользователи уже получили в библиотеках почти 16 тысяч книг, а более 27 тысяч добавили в раздел «Избранное», чтобы прочитать потом или, если издания нет в наличии, вернуться позже и забронировать, — сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Отмечается, что больше всех читают жители столицы от 35 до 44 лет. Женщины пользуются сервисом в два раза чаще, чем мужчины. Девушки предпочитают заказывать зарубежную прозу. Например, «Близко к сердцу. Как жить, если вы слишком чувствительный человек» датской писательницы Санд Илсе или детективный роман шведского писателя Стига Ларссона «Девушка, которая играла с огнем».

Для пользователей доступны различные тематические подборки для семейного и индивидуального чтения. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно иметь учетную запись на официальном сайте мэра Москвы и читательский билет.

До этого «Вечерней Москве» рассказали в компаниях «ЛитРес» и Ozon, что с начала года самыми популярными книгами, которые жители столичного региона приобретали на онлайн-площадках, стали «Подсознание может все!» и «Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию».

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