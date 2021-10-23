Сергей Собянин рассказал о развитии Москвы во время пандемии COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столица переживает непростой период последние два года, но в городе продолжается развитие новых проектов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на странице в социальной сети «ВКонтакте» в субботу, 23 октября.

— Почти два года мы переживаем непростой период. Несмотря на трудности, продолжаем многие важные для города и его жителей проекты, — рассказал глава города.

Мэрия, по его словам, открывает новые станции метро, дороги и развязки. Городским властям за данный период удалось запустить МЦД и МЦК, а также сформировать систему хордовых магистралей.

Она является самым крупным дорожно-транспортным проектом Москвы, подчеркнул мэр. Еще одним достижением, напомнил Собянин, стал запуск масштабной программы реновации.

Рядом с новым жильем строят больницы и школы, парки, спортивные комплексы и набережные. Город старается сохранить набранные темпы строительства, в скором времени на его карте появятся новые объекты, заключил Собянин.

23 октября заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что в городе по программе реновации уже получили новые квартиры почти 42 тысячи человек.

Отмечается, что проведено переселение 54,8 тысячи жителей из 358 домов, из них 41,9 тысячи человек уже переехали в новые квартиры. Полностью отселен 51 дом — их уже готовят к демонтажу.