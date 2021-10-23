Экс-премьер Украины высмеял Тимошенко за раскрытие «большого обмана» о газе

Юлия Тимошенко / Фото: Википедия

Депутат Верховной рады Юлия Тимошенко пытается сделать сенсацию из того, что давно известно. Киев действительно обманывает своих граждан и не закупает газ у Европы. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Тимошенко ранее в эфире канала «Наш» раскрыла «большой обман». Она заявила, что Украина всегда пользовалась российским газом и никогда не закупала голубое топливо у Европы. При этом сейчас в стране газа нет и его нужно приобретать по высокой цене.

По словам Азарова, для него слова Тимошенко «не новость».

— Я об этом говорил еще лет десять назад. Известно было об этом давно. А она как будто только проснулась и делает из этого сенсацию! — прокомментировал экс-премьер.

Собеседник «ВМ» отметил, что украинские граждане всегда пользовались газом, поставляемым из РФ.

В ноябре 2015 года власти Украины приняли решение прекратить закупки голубого топлива у Москвы. Вместо этого страна начала закачивать в хранилища газ, который был приобретен по реверсу в Европе. Официальный Киев также заявил, что не планируют возобновлять прямые поставки российского газа.