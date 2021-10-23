Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Экс-премьер Украины высмеял Тимошенко за раскрытие «большого обмана» о газе

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
Экс-премьер Украины высмеял Тимошенко за раскрытие «большого обмана» о газе
Юлия Тимошенко / Фото: Википедия

Депутат Верховной рады Юлия Тимошенко пытается сделать сенсацию из того, что давно известно. Киев действительно обманывает своих граждан и не закупает газ у Европы. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Тимошенко ранее в эфире канала «Наш» раскрыла «большой обман». Она заявила, что Украина всегда пользовалась российским газом и никогда не закупала голубое топливо у Европы. При этом сейчас в стране газа нет и его нужно приобретать по высокой цене.

По словам Азарова, для него слова Тимошенко «не новость».

— Я об этом говорил еще лет десять назад. Известно было об этом давно. А она как будто только проснулась и делает из этого сенсацию! — прокомментировал экс-премьер.

Собеседник «ВМ» отметил, что украинские граждане всегда пользовались газом, поставляемым из РФ.

В ноябре 2015 года власти Украины приняли решение прекратить закупки голубого топлива у Москвы. Вместо этого страна начала закачивать в хранилища газ, который был приобретен по реверсу в Европе. Официальный Киев также заявил, что не планируют возобновлять прямые поставки российского газа.

Читайте также:
газНиколай АзаровЮлия Тимошенко
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте