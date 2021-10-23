Эксперт рассказал, когда выгоднее покупать квартиру в Москве

Фото: Олег Сыров / Вечерняя Москва

В ближайшее время снижения цен на квартиры в столице ожидать не стоит. Поэтому инвестировать в недвижимость нужно уже сейчас. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил эксперт по недвижимости, наставник этичного сообщества риэлторов Ярослав Кобаладзе.

— Единственный случай, когда можно отложить покупку, — начало строительства и старт продаж квадратных метров определенной новостройки. Сейчас цены более-менее стабилизировались, но кардинального спада никогда не было и не будет. Так что ждать положительных для покупателя перемен на рынке недвижимости просто бессмысленно. Никакого снижения цен на жилье в ближайшее время не будет ни в Москве, ни в регионах. Напротив, к концу года стоимость квадратного метра может вырасти на 10 процентов, — предостерег специалист.

Кобаладзе добавил, что продавцы будут ждать увеличения покупательского спроса. При этом собственники готовы пойти на компромисс и сделать скидку. Купить квартиру в Москве с адекватным ценником получится лишь у тех граждан, которые активно мониторят рынок и ждут дешевого варианта, заключил собеседник «ВМ».