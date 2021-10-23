«Скоро вернусь в строй»: мэр Новосибирска Локоть заболел COVID-19

Фото: Instagram/a_lokot

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что попал в больницу с коронавирусом.

— Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за мое здоровье. Благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй. Желаю всем новосибирцам здоровья, — написал он.

Людям необходимо беречь себя и близких, отметил Локоть на странице в Instagram.

12 октября в правительстве Новосибирской области сообщили, что регион введет систему QR-кодов и обязательную вакцинацию для определенных профессиональных групп населения из-за роста числа заболевших COVID-19.

Система QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, начнет работать в области с 25 октября при посещении мест культурного назначения и спортивных мероприятий. Согласно новым правилам, посещать культурные мероприятия, где предусмотрено более 500 посетителей, будет разрешено только при наличии кода.

1/2 2/2

За последние сутки в России зафиксировали 37 678 случаев COVID-19. Отмечается, что у 8,6 процента не замечено клинических признаков болезни.