За сутки в России выявлены 37 678 новых случаев коронавируса

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В России за сутки заболели коронавирусом 37 678 человек. Об этом в субботу, 23 октября, сообщили в оперштабе Москвы.

Отмечается, что у 8,6 процента не замечено клинических признаков болезни. Умерли от этого диагноза 1075 пациентов. Медики вылечили еще 26 077 заболевших.

Таким образом, за все время пандемии заразились 8 205 983 россиянина. Количество летальных случаев составляет 229 528, а полностью выздоровели 7 143 137 пациентов, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена. Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.

Ограничительные меры в связи с пандемией вводят во многих регионах России.

Свердловская область введет QR-коды досрочно — с 30 октября. Изначально ввести такие ограничительные меры планировалось с 8 ноября.

Нерабочие дни в Пермском крае начнутся 25 октября и продлятся до 7 ноября.

Кроме того, посещение мероприятий и общественных мест в Санкт-Петербурге будет возможно только при наличии QR-кода с 1 ноября.

Режим QR-кодов в Забайкальском крае введут с 25 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Осипов.

Систему QR-кодов и ряд других ограничений вводят в Камчатском крае с 30 октября. Например, в регионе будут отстранены от работы непривитые чиновники, пожилых людей переведут на удаленную работу, а для школьников установят каникулы.