Мужчина упал на рельсы на станции столичного метро «Павелецкая»

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Россия, Москва, метро Павелецкая Карта всех событий

Инцидент с пассажиром случился на станции московского метро «Павелецкая». Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник в субботу, 23 октября.

— Мужчина упал на рельсы и был спасен. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, — рассказал собеседник агентства.

Движение поездов на Замоскворецкой линии затруднено из-за просшествия, уточнил он. Поезда ходят по ветке с увеличенными интервалами, официальных комментариев по ситуации пока нет, отмечает Интерфакс.

16 октября в МЖД сообщили, что на Курском направлении произошел инцидент с человеком. Мужчина попал под поезд на участке Подольск — Гривно.

Он «несанкционированно» проходил через пути. На период оказания ему помощи поезда из Москвы совершали рейсы с задержкой.