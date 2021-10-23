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Движение восстановили на юго-востоке Москвы после крупного ДТП

Иван Юминов

Происшествия
Движение восстановили на юго-востоке Москвы после крупного ДТП
Фото: Роман Силетских / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Краснодонская улица Карта всех событий

Специалистам удалось восстановить движение на юго-востоке Москвы после аварии с пятью автомобилями. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 23 октября.

— Движение восстановлено, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

23 октября сообщалось, что пять автомобилей столкнулись на Краснодонской улице. На месте работали оперативные службы города.

Объезд временно осуществлялся по встречной полосе. Водителям порекомендовали выбирать альтернативные маршруты.

22 октября ДТП с тремя участниками произошло на внешней стороне 106-го километра МКАД. Уточняется, что три автомобилиста столкнулись после пересечения магистрали с Щелковским шоссе.

На место происшествия выезжали оперативные городские службы. О пострадавших в результате аварии не сообщалось.

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