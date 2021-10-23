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Движение ограничено на МКАД из-за ДТП с участием легкого автомобиля

Юлия Курганова

Происшествия
Движение ограничено на МКАД из-за ДТП с участием легкого автомобиля
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 90-й километр Карта всех событий

На внешней стороне 90-го километра МКАД (после пересечения с Осташковским шоссе) произошла авария с участием легкового автомобиля. Об этом сообщили в субботу, 23 октября, в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На месте работают оперативные городские службы. Информация о происшествии и пострадавших уточняется.

Движение свободно по трем полосам из шести.

— Просим, по возможности, выбирать пути объезда, — сказано в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Вечером 23 октября авария с участием пяти автомобилей произошла на юго-востоке Москвы. Объезд временно осуществляется по встречной полосе. Водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты.

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