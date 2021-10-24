«Очень красивая пара»: Волочкова посетила монастырь с новым возлюбленным

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Балерина Анастасия Волочкова запечатлелась в белоснежной шубке с новым возлюбленным Владимиром в Ново-Иерусалимский Монастыре.

Артистка на фото с нежной улыбкой крепко держала в руках ладони избранника. Мужчина прижал к звезду.

Волочкова решила разнообразить семейный досуг и провести совместное время в месте духовной силы.

— В этот субботний день после моей репетиции перед завтрашним спектаклем мы с Володей решили посетить одно из моих любимых святых мест — Ново-Иерусалимский Монастырь. Здесь совершенно необыкновенная атмосфера и очень добрые люди. Полистайте карусель. Колокольный звон нас с Володей встречал и провожал. Это был прекрасный день! — поделилась эмоциями от выходного дня балерина в Instagram.

Подписчики оценили фото и отметили, что знаменитость хорошо смотрится с новым возлюбленным.

«Очень красивая пара»; «Какой мужчина симпатичный и молодой. Вам повезло»; «Наконец-то рядом достойный мужчина. Счастья молодым»; «Хорошо смотритесь вместе», — написали поклонники.

Стало известно о долге Волочковой почти на миллион рублей. Исполнительный лист на имя Анастасии Юрьевны Волочковой опубликован на сайте Федеральной службы судебных приставов. По данным ведомства, у звезды долги за жилую площадь и коммунальные услуги, в том числе пени по платежам, составляют 912 179 рублей 53 копейки.