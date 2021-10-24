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Пять человек погибли в ДТП с автобусом под Астраханью

Юлия Курганова

Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом под Астраханью
Фото: «Вечерняя Москва»

В результате аварии с пассажирским автобусом в Астраханской области погибли пять человек. В том числе получил смертельные травмы один ребенок.

ДТП случилось в ночь на воскресенье, 24 октября, на трассе Р-216 неподалеку от Ишкуля. Автобус столкнулся с грузовиком.

Причины аварии предстоит установить. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Известно, что всего в салоне находилось 28 человек, автобус ехал из Махачкалы в Санкт-Петербург, сообщает РЕН ТВ.

Автобус.mp4 / Видео: Теlegram-канал РЕН ТВ

Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Южном Бутове. Днем 20 октября произошло ДТП — столкнулись легковой автомобиль и автобус. Инцидент произошел на улице Мелитопольской вблизи района Бутово парк. К месту происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы.

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