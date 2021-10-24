Тело мальчика обнаружили на дереве в Комсомольске-на-Амуре

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В Комсомольске-на-Амуре вечером в субботу, 23 октября, было обнаружено тело ребенка около перекрестка Московского проспекта и улицы Свердлова.

Мальчика увидели прохожие, которые вызвали полицию и скорую помощь, но врачи уже ничем не могли помочь ребенку, сообщает местный портал Komcity.ru.

По некоторым данным, мальчик мог умереть из-за несчастного случая.

Обстоятельства происшествия выясняются.

23 октября девушка выпала из окна жилого дома на западе столицы. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, на место происшествия прибыла скорая помощь.