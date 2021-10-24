«Идеальная фигура»: постройневшая Чехова в купальнике восхитила поклонников

Фото: instagram/achekhova

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова за последние месяцы так преобразилась, что не перестает изумлять фанатов, публикуя фото с отдыха.

Чехова провела время в Мексике в компании подруг. На пляже она позировала в необычном купальнике с леопардовым лифом с узором из роз и трусиками на шнуровке. Телеведущая похвасталась плоским животом и тонкой талией. Звезда дополнила образ алой шляпкой и солнцезащитными очками с толстой оправой.

— Настроение лежать на мексиканском пляже и пить коктейли. Но я еду начинать новую главу моей жизни! — написала Чехова в Instagram.

Поклонники восхитились фигурой знаменитости и засыпали ее комплиментами.

«Идеальная фигура»; «Анфиса, вы такая красотка! Восхищаюсь вами»; «Шикарная»; «Очень красивый купальник», — оставили комментарии фолловеры.

Похудевшая Чехова в бикини разочаровала поклонников. Она опубликовала фото с подругой на своей странице в соцсети Instagram и высказала мнение, что настоящая женская дружба существует. Снимок произвел сильное впечатление на фолловеров теледивы. Но многие отметили, что сильно похудевшая Чехова потеряла индивидуальность и стала похожа на миллионы других девушек.