Синоптики предупредили москвичей о дожде со снегом 24 октября

Фото: «Вечерняя Москва»

В воскресенье, 24 октября, столичный регион будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта, во второй половине дня в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет дождь, переходящий в снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 3–5 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 2–5 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами — с порывами до 12–15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в воскресный день жителей столичного региона ждет дискомфортная погода — сильный порывистый ветер и осадки разной интенсивности в течение дня, снижение температуры ночью до плюс 1-4 градусов и днем до 2-5 градусов тепла. Атмосферное давление начнет расти, но останется еще на пониженном уровне, кислородный режим умеренно благоприятный.

Для большинства метеочувствительных людей, не только с отягощенным анамнезом, но и практически здоровых людей, такие погодные условия могут влиять на общее самочувствие. Это проявляется симптомами обострения хронических недугов, общимнедомоганием, снижением умственной и физической работоспособности, психологическим дискомфортом.

Также с наступлением осени обостряются многие болезни, снижается иммунная защита организма, даже небольшие перепады метеопараметров становятся причиной резкого ухудшения самочувствия. Так как избежать влияния погоды не представляется возможным, следует уменьшить ее влияние. Прежде всего следует вместе с врачом обсудить возможные методы укрепления здоровья, методы закаливания и спортивные нагрузки, и конечно строго соблюдать рекомендованные методы лечения.

«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Москве и Подмосковье. Погода потенциально опасна, ожидается ветер до 17 метров в секунду. Период предупреждения в Москве — с 9:00 до 18:00 24 октября.