«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Москве и Подмосковье

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Москве и Подмосковье из-за сильного ветра объявили «желтый» уровень погодной опасности до вечера воскресенья, 24 октября. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

— Погода потенциально опасна, ожидается ветер до 17 метров в секунду. Период предупреждения в Москве — с 9:00 до 18:00 24 октября, — сказано в сообщении центра.

Аналогичное предупреждение действует и в Московской области.

Синоптик рассказала, когда в столицу вернутся тепло и солнце. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что в начале следующей недели в столичном регионе ожидается солнечная погода без осадков и ветра.