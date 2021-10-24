«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Москве и Подмосковье
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В Москве и Подмосковье из-за сильного ветра объявили «желтый» уровень погодной опасности до вечера воскресенья, 24 октября. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.
— Погода потенциально опасна, ожидается ветер до 17 метров в секунду. Период предупреждения в Москве — с 9:00 до 18:00 24 октября, — сказано в сообщении центра.
Аналогичное предупреждение действует и в Московской области.
Синоптик рассказала, когда в столицу вернутся тепло и солнце. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что в начале следующей недели в столичном регионе ожидается солнечная погода без осадков и ветра.
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