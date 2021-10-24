Взрыв произошел на борту контейнеровоза с химикатами у берегов США

Фото: twitter.com/IntelPointAlert/

Грузовое судно Zim Kingston, которое перевозило химикаты, остановилось в районе города Порт-Анджелес в округе Клаллам штата Вашингтон. Причиной стал взрыв на борту и начавшийся пожар.

Контейнеровоз, часть которого объята пламенем, стоит на якоре недалеко от американского побережья. Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали в Сети в субботу, 23 октября.

— Береговая охрана приказала немедленно эвакуировать весь экипаж. С верхних палуб клубится дым. Ожидается получение дополнительной информации, — сказано в соответствующем посте в Twitter.

⚠️🇺🇸#URGENT: Explosion reported aboard container ship carrying chemicals near Washington coastline#PortAngeles l #WA

The coast guard has ordered all crew be evacuated immediately. Smoke can be seen billowing from the upper decks.

Standby for further information! pic.twitter.com/hTfvkrvY6g — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) October 24, 2021

Некоторые пользователи поставили под сомнение местонахождение контейнеровоза. Они предположили, что корабль может находиться в ста метрах от канадского города Виктория. Береговая охрана Канады подтвердила факт пожара на судне.

В настоящее время рядом с Zim Kingston дежурят спасатели. Детали происшествия пока не известны. Информации о пострадавших в настоящее время не поступало.

Вечером в среду, 7 июля, на судне в порту Дубая Джебель-Али в результате взрыва одного из контейнеров произошел пожар. Правительство эмирата заявило, что никто не пострадал, возгорание удалось взять под контроль.