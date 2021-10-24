Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли этап Гран-при в США в соревновании пар

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место в соревновании спортивных пар на первом этапе серии Гран-при, который проходит в Лас-Вегасе.

Россияне по итогам короткой и произвольной программ набрали 222,50 балла. На втором месте оказались японцы Рику Миура и Рюити Кихара (208,20), третьими стали тоже россияне — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (205,53).

Российские фигуристы Алина Пепелева и Роман Плешков заняли шестое место (183,12).

Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр в Пхенчхане, двукратными серебряными призерами чемпионатов мира, двукратными чемпионами Европы.

Бойкова и Козловский по одному разу становились чемпионами Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира.

Этап Гран-при в США завершится в ночь на понедельник, 25 октября, по московскому времени. Следующий этап пройдет 29–31 октября в Ванкувере.

Фигуристки из РФ заняли первые три места в короткой программе на этапе Гран-при. Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место в короткой программе на первом этапе серии, она заработала 77,69 балла. На втором месте оказалась россиянка Дарья Усачева (76,71), третьей стала еще одна фигуристка из России — Ксения Синицына (71,51).