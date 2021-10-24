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Две школьницы пропали в одном и том же районе Красноярска

Полина Долганова

Происшествия
Две школьницы пропали в одном и том же районе Красноярска
Фото: moscow-live

Полиция Красноярска сообщила о пропаже двух школьниц. Девочки в разное время и при разных обстоятельствах пропали в Ленинском районе города. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщили в пресс-службе местного управления МВД.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивали 13-летнюю и 16-летнюю школьниц.

Отмечается, что первая девочка вышла из дома 23 октября и до сих пор не вернулась.

О пропаже второй девочки правоохранителям сообщил ее отчим. По его словам, 23 октября падчерица рассказала ему, что вышла из кинотеатра в центре города. Затем она села в такси и поехала домой. После этого подросток перестал отвечать на звонки и не выходил на связь.

Однако позднее в ведомстве сообщили, что 16-летнююдевочку удалось найти. Подробности не приводятся.

Судьба 13-летней девочки пока остается неизвестной. К поискам школьницы привлечены волонтеры.

В МВД уточнили, что две эти пропажи не связаны друг с другом, передает РИА Новости.

Это не единственные случаи пропажи детей в Красноярском крае за последний месяц. 19 октября в местную полицию поступило сообщение от женщины о том, что ее 11-летняя падчерица не вернулась домой. Правоохранители выяснили, что девочка могла остаться у подруги-сверстницы, но последняя тоже не ночевала дома.

На поиски детей был ориентирован весь личный состав уголовного розыска.

В итоге сотрудники полиции обнаружили пропавших девочек в Дудинке на севере Красноярского края спящими в подъезде.

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