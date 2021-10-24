Спрос на онлайн-продукты для московских предпринимателей многократно возрос в этом году

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Столичные предприниматели стали более чем в четыре раза чаще пользоваться сервисом «Проверка контрагентов» и более чем в два раза чаще обращаться к услуге «Законодательный бизнес-дайджест».

В общем с начала текущего года бизнесмены — пользователи сайта мэра столицы воспользовались онлайн-услугами около 71 тысячи раз. Этот показатель почти вдвое превышает результаты аналогичного периода прошлого года. В общей сложности на разработанном командой ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) сайте взаимодействия бизнеса и власти появилось свыше 20 цифровых продуктов, которые помогают сделать ведение бизнеса проще.

По итогам года более 50 процентов от общего количества обращений пришлось на услуги «Проверка контрагентов», «Законодательный бизнес-дайджест», «Интерактивный помощник» и «Проверь законность вывески».

Первой из них воспользовались около 16,5 тысячи раз. Второй — 26,7 тысячи раз.

К сервису «Проверь законность вывески» обратились более 6,1 тысячи раз, а к услуге «Интерактивный помощник» — 7,1 тысячи раз, рассказали на официальном портале мэра Москвы.

20 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о внесении предпринимателей столицы в единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса. Новый закон предусматривает внесение информации о столичных субъектах малого и среднего предпринимательства в единую систему. При этом документ регулирует определение терминов «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие», а также устанавливает меры поддержки бизнесменов в социальной сфере.