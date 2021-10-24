Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Спрос на онлайн-продукты для московских предпринимателей многократно возрос в этом году

Полина Долганова

Город
Спрос на онлайн-продукты для московских предпринимателей многократно возрос в этом году
Фото: Pexels

Столичные предприниматели стали более чем в четыре раза чаще пользоваться сервисом «Проверка контрагентов» и более чем в два раза чаще обращаться к услуге «Законодательный бизнес-дайджест».

В общем с начала текущего года бизнесмены — пользователи сайта мэра столицы воспользовались онлайн-услугами около 71 тысячи раз. Этот показатель почти вдвое превышает результаты аналогичного периода прошлого года. В общей сложности на разработанном командой ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) сайте взаимодействия бизнеса и власти появилось свыше 20 цифровых продуктов, которые помогают сделать ведение бизнеса проще.

По итогам года более 50 процентов от общего количества обращений пришлось на услуги «Проверка контрагентов», «Законодательный бизнес-дайджест», «Интерактивный помощник» и «Проверь законность вывески».

Первой из них воспользовались около 16,5 тысячи раз. Второй — 26,7 тысячи раз.

К сервису «Проверь законность вывески» обратились более 6,1 тысячи раз, а к услуге «Интерактивный помощник» — 7,1 тысячи раз, рассказали на официальном портале мэра Москвы.

20 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о внесении предпринимателей столицы в единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса. Новый закон предусматривает внесение информации о столичных субъектах малого и среднего предпринимательства в единую систему. При этом документ регулирует определение терминов «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие», а также устанавливает меры поддержки бизнесменов в социальной сфере.

Читайте также:
спросМоскваПредприниматели
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте