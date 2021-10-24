Россиянам рассказали, как подготовить квартиру к сдаче в аренду

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Эксперты сервиса «СберУслуги» рассказали, как правильно подготовить жилое помещение к сдаче в аренду.

Так, по словам специалистов, в первую очередь в помещении нужно навести порядок.

— Если на вашей мебели есть пятна, сделайте химчистку, чтобы и на фотографиях, и при просмотре квартиры квартира казалась более ухоженной и уютной, — говорят эксперты.

Также важно проверить исправность техники и электричества. При необходимости можно поменять перегоревшие лампочки, поставить на место плинтуса и обновить дверные ручки.

Не стоит забывать, что пользователи сервисов по поиску жилья в первую очередь обращают внимание на фотографии. Поэтому на тех изображениях, которые публикует хозяин квартиры, должна царить атмосфера уюта. Для удачного кадра стоит убрать все лишнее с поверхностей и подобрать удачный свет.

Еще один крайне важный пункт — это правильно составленное объявление. В нем должна упоминаться «изюминка» квартиры, а также перечислены все ее преимущества, пишет РИА Новости.

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