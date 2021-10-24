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В России выявили 35 660 случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 35 660 случаев коронавируса за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 35 660 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что 8,8 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

В России выявили 35 660 случаев коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За последний день в РФ зафиксировали 1072 летальных исхода из-за COVID-19.

После прохождения лечения от коронавируса в стране за сутки полностью поправились 22 784 пациента.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице выявили 5279 новых случаев COVID-19.

В России выявили 35 660 случаев коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

В среду, 20 октября, президент России Владимир Путин провел с кабинетом министров совещание по ситуации с коронавирусом. По итогам встречи глава государства обратился к россиянам и принял решение объявить дни с 30 октября по 7 ноября выходными из-за обострения эпидемиологической обстановки. О том, что нужно знать о новых общефедеральных противоэпидемических мерах, — в материале «Вечерней Москвы».

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