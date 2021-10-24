Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Председатель СК поручил принять дополнительные меры по делу Исмаилова

Полина Долганова

Происшествия
Председатель СК поручил принять дополнительные меры по делу Исмаилова
Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по делу в отношении Тельмана Исмаилова для его выдачи Черногорией. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Отмечается, что следствие все еще не получило официальных документов от компетентных органов Черногории по вопросу о выдаче фигуранта дела.

Бастрыкин также выразил благодарность Интерполу за содействие в розыске Исмаилова.

Председатель СК подытожил: так как фигурант совершал противоправные действия в отношении россиян, судить его должны по законам РФ.

До этого сообщалось, что бизнесмен Тельман Исмаилов, который обвиняется Россией в убийствах и похищении, получил политическое убежище в Черногории, вследствие чего его отпустили из изолятора и теперь не могут экстрадировать в РФ. Об этом рассказала его адвокат Марина Русакова.

Дело Тельмана Исмаилова

Тельман Исмаилов входил в список богатейших бизнесменов России. В 2017 году его объявили в международный розыск.

По данным следствия, он является организатором совершенного в 2016 году убийства двух предпринимателей — Владимира Савкина и Юрия Брылева. Исмаилов обвиняется по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Известно, что план совершения преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем преступления выступил Мехман Керимов.

Следствие установило, что 15 мая 2016 года, находясь в автомобиле на Новорижском шоссе, Мехман Керимов выстрелил в сторону двух человек, которые скончались на месте от полученных травм. После этого участникам преступления удалось скрыться.

Правоохранители задержали Рафика Исмаилова и Мехмана Керимова. В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте также:
Уголовные делаСледствиеАлександр Бастрыкин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте