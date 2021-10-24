Председатель СК поручил принять дополнительные меры по делу Исмаилова

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по делу в отношении Тельмана Исмаилова для его выдачи Черногорией. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Отмечается, что следствие все еще не получило официальных документов от компетентных органов Черногории по вопросу о выдаче фигуранта дела.

Бастрыкин также выразил благодарность Интерполу за содействие в розыске Исмаилова.

Председатель СК подытожил: так как фигурант совершал противоправные действия в отношении россиян, судить его должны по законам РФ.

До этого сообщалось, что бизнесмен Тельман Исмаилов, который обвиняется Россией в убийствах и похищении, получил политическое убежище в Черногории, вследствие чего его отпустили из изолятора и теперь не могут экстрадировать в РФ. Об этом рассказала его адвокат Марина Русакова.

Дело Тельмана Исмаилова

Тельман Исмаилов входил в список богатейших бизнесменов России. В 2017 году его объявили в международный розыск.

По данным следствия, он является организатором совершенного в 2016 году убийства двух предпринимателей — Владимира Савкина и Юрия Брылева. Исмаилов обвиняется по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Известно, что план совершения преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем преступления выступил Мехман Керимов.

Следствие установило, что 15 мая 2016 года, находясь в автомобиле на Новорижском шоссе, Мехман Керимов выстрелил в сторону двух человек, которые скончались на месте от полученных травм. После этого участникам преступления удалось скрыться.

Правоохранители задержали Рафика Исмаилова и Мехмана Керимова. В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.