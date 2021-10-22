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Тельман Исмаилов вышел из тюрьмы и получил убежище в Черногории

Анастасия Колоскова

Происшествия
Тельман Исмаилов вышел из тюрьмы и получил убежище в Черногории
Фото: Скриншот видео

Бизнесмен Тельман Исмаилов, который обвиняется Россией в убийствах и похищении, получил политическое убежище в Черногории, вследствие чего его отпустили из изолятора и теперь не могут экстрадировать в РФ. Об этом рассказала его адвокат Марина Русакова.

— Он на свободе. Никакой экстрадиции в Россию теперь не будет, она просто невозможна в связи с получением политического убежище в Черногории, — приводит слова защитницы ТАСС.

Известно, что решение освободить Исмаилова принял судья Высшего суда Подгорицы Владимир Новович.

— В отношении обвиняемого гражданина Российской Федерации и Израиля Тельмана Исмаилова отменяется решение о содержании в экстрадиционном изоляторе, принятое судьей Высшего суда в Подгорице. Обвиняемый Тельман Исмаилов немедленно отпускается на свободу, — цитирует решение суда портал Vijesti.

15 октября стало известно, что Генеральная прокуратура России направила в Черногорию запрос об экстрадиции предпринимателя Тельмана Исмаилова для привлечения его к уголовной ответственности.

До этого сообщалось, что Исмаилова арестовал суд в черногорской Подгорице. Бизнесмен должен был находиться под стражей до принятия решения о его выдаче в Россию.

Дело Тельмана Исмаилова

Тельман Исмаилов был директором Черкизовского рынка. Он входил в список богатейших бизнесменов России. В 2017 году его объявили в международный розыск.

По данным следствия, он является организатором убийства двух предпринимателей — Владимира Савкина и Юрия Брылева, — совершенного в 2016 году. Исмаилов обвиняется по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Известно, что план совершения преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем преступления выступил Мехман Керимов.

Следствие установило, что 15 мая 2016 года, находясь в автомобиле на Новорижском шоссе, Мехман Керимов выстрелил в сторону двух человек, которые скончались на месте от полученных травм. После этого участникам преступления удалось скрыться.

Правоохранители задержали Рафика Исмаилова и Мехмана Керимова. В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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