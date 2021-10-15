Россия направила в Черногорию запрос об экстрадиции бизнесмена Тельмана Исмаилова

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Генеральная прокуратура России направила в Черногорию запрос об экстрадиции предпринимателя Тельмана Исмаилова для привлечения его к уголовной ответственности. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что запрос о выдаче был направлен еще 7 октября в Министерство юстиции Черногории.

Запрос был направлен по дипломатическим каналам, передает РИА Новости.

В свою очередь адвокат Исмаилова Марина Русакова заявила, что ее подопечный вину не признает и будет пытаться получить политическое убежище в Черногории.

По ее словам, в основу уголовных дел в отношении Исмаилова легли «незаконные» показания Рафика Керимова (брат Исмаилова — прим. «ВМ») и материалы по делу о похищении певца Авраама Руссо.

— На руках у Тельмана на момент задержания был документ о том, что он обратился с просьбой о предоставлении ему политического убежища, поэтому его задержание незаконно. Вопрос об экстрадиции будет решаться только после проверки данного факта, — заявила адвокат ТАСС, комментируя сообщение о запросе на экстрадицию Исмаилова.

До этого сообщалось, что бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова арестовал суд в черногорской Подгорице. Бизнесмен будет находиться под стражей до принятия решения о его выдаче в Россию.

Дело Тельмана Исмаилова

Тельман Исмаилов был директором Черкизовского рынка. Он входил в список богатейших бизнесменов России. В 2017 году его объявили в международный розыск.

По данным следствия, он является организатором убийства двух предпринимателей — Владимира Савкина и Юрия Брылева — совершенного в 2016 году. Исмаилов обвиняется по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Известно, что план совершения преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем преступления выступил Мехман Керимов.

Следствие установило, что 15 мая 2016 года, находясь в автомобиле на Новорижском шоссе, Мехман Керимов выстрелил из оружия в сторону двух человек, которые скончались на месте от полученных травм. После этого участникам преступления удалось скрыться.

Правоохранителям удалось задержать Рафика Исмаилова и Мехмана Керимова. В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

1 октября 2021 года Тельмана Исмаилова задержали в черногорской Подгорице по ордеру, выданному РФ.