Врач рассказал, как кишечный признак ковида отразится на летальности

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Новый синдром штамма «дельта» COVID-19, проявляющийся нарушением желудочно-кишечного тракта, не делает течение болезни более тяжелым и не повышает вероятность летальности. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала инфекционист, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Елена Мескина.

Эксперт отметила, что проводились специальные исследования, которые позволили понять, как именно кишечный симптом коронавируса влияет на больного:

— Выяснилось, что какой-то особой разницы нет. По продолжительности ковид с наличием этой особенности не длится дольше классической версии. У больного так же часто наблюдаются повышенная температура, аналогичные проявления, которые есть при стандартном коронавирусе. С той лишь разницей, что у пациента происходит расстройство желудка.

Смертность в этом случае, дополнила инфекционист, такая же, как и при обычном течении болезни.

Медик также рассказала, как отличить новый симптом коронавируса от кишечного гриппа.