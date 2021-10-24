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Песков заявил, что Россия может минимизировать последствия от сближения Украины и НАТО

Полина Долганова

Политика
Песков заявил, что Россия может минимизировать последствия от сближения Украины и НАТО
Фото: Администрация президента РФ

Россия всегда поддерживала развитие отношений с НАТО, однако все усилия оказались напрасны. Москва отказалась от сотрудничества с альянсом. Об этом в воскресенье, 24 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, НАТО считает Россию своим противником. В связи с этим в отказе от отношений с альянсом нет ничего плохого.

— Никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО не способны скрыть истинного предназначения этого блока, — сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

Он также отметил, что РФ может минимизировать последствия от сближения Украины и НАТО.

— Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что, продолжись дальше сближение Украины и НАТО, в России будет сделано все, что необходимо, — заявил Песков.

18 октября глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что страна с 1 ноября приостанавливает работу своего представителя при НАТО. Деятельность информационного бюро альянса в Москве также прекращается.

Это решение стало ответным шагом на отзыв аккредитации у восьми сотрудников постоянного представительства России при организации. Для контактов со страной альянсу теперь нужно будет обращаться к послу России в Бельгии.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна является сильной, она ищет союзников и не собирается никому угрожать. По его словам, Москва заинтересована, чтобы страны Европы процветали, но были независимыми.

Им нужна своя армия, а не американцы, которые защищают их от «страшных» русских, добавил он. Песков также отметил, что для России «худшим сценарием» стало бы вступление Украины в НАТО.

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