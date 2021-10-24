«Не отвечал на звонки»: актер Стругачев рассказал о последних годах жизни Александра Рогожкина

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В последние годы жизни режиссер Александр Рогожкин отказывался от общения с друзьями и коллегами и вел довольно затворнический образ жизни. Об этом «Вечерней Москве» рассказал актер театра и кино, народный артист России Семен Стругачев, который сыграл в картине Рогожина «Особенности национальной охоты» одну из главных ролей.

По словам артиста, весть о кончине Рогожкина стала для него потрясением.

— Что здесь сказать... Я сам узнал об этом полчаса назад, — сказал Стругачев. — Для меня его уход — это огромная утрата, потеря друга, человека, настоящего мужика. В последнее время он был настолько скромен, вел затворнический образ жизни, скрывал все свои болячки и про свою жизнь личную практически ничего не говорил.

Во время последней встречи, как уточнил артист, произошедшей три года назад, он просил режиссера снять продолжение культового сериала «Особенности национальной охоты», однако Рогожкин отказался от этой затеи:

— Мы пришли с Андреем Федорцовым к нему домой и просили снять продолжение «Охоты» — 20 лет спустя. Он сказал нам «нет», аргументируя это тем, что лучше уже не получится. Мы его не смогли уговорить, хотя тогда еще был жив Лешка Булдаков.

Режиссер, по словам Стругачева, предложил артистам своими усилиями снять продолжение культового фильма.

— Конечно, без него не было никакого смысла снимать продолжение, — добавил собеседник «ВМ».

Стругачев также добавил, что после этой встречи ему так и не посчастливилось услышать голос друга, так как на телефонные звонки он не реагировал.

Народный артист России, режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин скончался на 73-м году жизни 23 октября. Эту информацию подтвердили кинокритик Ольга Шервуд и в пресс-службе киностудии «Ленфильм» в воскресенье, 24 октября.

За творческую карьеру режиссеру удалось снять популярные киноленты «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и «Особенности национальной охоты в зимний период». Также он принимал участие в съемках сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

Однако свое мастерство он демонстрировал не только в комедии и детективах, но и в фантастике, притчах и социальных драмах.

Александр Рогожкин получил образование в Ленинградском государственном университете, а после — во Всероссийском государственном институте кинематографии.

За годы творческой карьеры завоевал не только различные награды, но и народное признание. Режиссер был удостоен премиями «Ника», «Золотой орел», «Кинотавр» и многими другими.