Здание бывшей школы загорелось на юге Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Булатниковский проезд, 10Б Карта всех событий

Здание выселенной бывшей школы загорелось на Булатниковском проезде на юге столицы. Об этом сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных городских службах в воскресенье, 24 октября.

Уточняется, что пожар случился в доме №10б. Огонь и черный густой дым охватили здание со второго этажа.

Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров.

Информации о пострадавших пока не поступало.

В субботу, 23 октября, стало известно, что пожар произошел в квартире жилого дома в западном округе Москвы.

Тогда инцидент случился на Витебской улице, 8, корпус 2. Открытое горение балкона, как уточнил собеседник «ВМ», наблюдалось в квартире на пятом этаже.

Также в четверг вечером, 21 октября, случилось возгорание в двух квартирах жилого дома в Южном административном округе столицы.

Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров. Пожарным удалось спасти девять человек.

Спасатели, как уточнили в МЧС, локализовали горение в 22:27. В результате происшествия, по данным источника «ВМ» в экстренных службах, погиб один человек.