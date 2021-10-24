Движение поездов по МЦК приостановлено из-за человека на путях

Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Движение поездов по внутренней стороне Московского центрального кольца (МЦК) приостановлено из-за человека на путях. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 24 октября.

— В обратном направлении поезда следуют в соответствии с графиком, — уточнили в сообщении ведомства.

Похожий инцидент произошел в субботу, 23 октября. Падение человека на рельсы случилось на станции московского метро «Павелецкая». Мужчину удалось спасти.

Поезда Замоскворецкой линии ходили с увеличенными интервалами.

Также 16 октября в МЖД сообщили, что на Курском направлении произошел инцидент с человеком. Мужчина попал под поезд на участке Подольск — Гривно. Он «несанкционированно» проходил через пути. На период оказания ему помощи поезда из Москвы совершали рейсы с задержкой.

22 октября стало известно, что несколько электричек между Москвой и Калугой задержались из-за сильного ветра. Тогда в Калужской области ураган повалил деревья на пути и контактную сеть.