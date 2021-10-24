Появилось видео с места крушения высокоплана в Подмосковье

Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Московской области

Россия, Московская область, Рузский городской округ, деревня Ватулино Карта всех событий

Видео с места падения легкомоторного самолета в подмосковной Рузе опубликовали в воскресенье, 24 октября, в пресс-службе МЧС России.

На кадрах заметно, как спасатели тушат воспламенившиеся детали летательного аппарата. Также на месте инцидента полицейские и другие сотрудники экстренных служб устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Видео: Пресс-служба МЧС России

По факту гибели двоих человек в результате крушения легкомоторного самолета Московская прокуратура на транспорте организовала проверку.

Уточняется, что на место инцидента направлен заместитель столичного прокурора.

— Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с происшествием, на место крушения выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Евгений Котеленец, — заявили на официальном сайте прокуратуры.

24 октября в результате падения высокоплана «Аэропракт А-22» недалеко от аэроклуба «Аэроклассика» в подмосковной Рузе погибли два человека.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что в 15:02 по местному времени поступило сообщение о падении летательного аппарата. На место происшествия выехал отряд спасателей.

После Западное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Рузском районе Московской области по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».