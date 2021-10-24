Что могло стать причиной крушения высокоплана в Московской области

Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Московской области

В подмосковной Рузе в воскресенье, 24 октября, разбился легкомоторный самолет «Аэропракт A-22». Инцидент произошел недалеко от аэроклуба «Аэроклассика». «Вечерняя Москва» собрала всю информацию о произошедшем.

По данным ТАСС, крушение высокоплана, на борту которого находились двое, произошло неподалеку от деревни Ватулино. В результате ЧП людям не удалось выжить.

По данным Telegram-канала 112, на борту воздушного судна находились пилот Юрий Самохвалов и его супруга. Однако официального подтверждения этой информации не поступало.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Известно, что самолет вылетел с аэродрома Ватулино и сразу рухнул на территории аэроклуба «Аэроклассика», после чего произошел пожар.

Информация о падении летательного аппарата, как передает сайт МЧС России по Московской области, поступила в 15:02 по местному времени. На место ЧП сразу выехали спасатели.

По информации МЧС, площадь возгорания составила пять квадратных метров. В ликвидации было задействовано 34 человека и 12 единиц техники.

Как передает Telegram-канал SHOT, вероятной причиной падения судна мог стать сильный порыв ветра. Авиалайнер перевернуло в воздухе, а пилот не справился с управлением. В результате летательный аппарат практически вертикально воткнулся в землю. Падение произошло с высоты 80 метров.

Видео: Пресс-служба МЧС России

Позже в СМИ распространили видео МЧС с места крушения самолета. На кадрах видно, как спасатели тушат воспламенившиеся детали летательного аппарата. На месте происшествия также работают полицейские и другие сотрудники экстренных служб, которые устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

СК на транспорте возбудил уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета. Как уточнила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, дело возбудили по уголовной статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Уточняется, что на место инцидента направлен заместитель столичного прокурора.