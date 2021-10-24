Опубликовано видео с места, где было найдено расчлененное тело девушки в Орске

Фото: МВД

Кадры с места, где была найдена голова убитой женщины в Орске на улице Станиславского, появились в Сети.

На ролике показаны мусорки во дворе жилых домов. Именно здесь в выброшенном чемодане обнаружили расчлененное тело. Недалеко от урн преступник выбросил голову жертвы.

Видео: Телеканал РЕН ТВ

В убийстве подозревается 42-летний мужчина. Соседи гражданина заявили, что он вел себя неуравновешенно в состоянии алкогольного опьянения.

Однако новости об убийстве повергли в шок всех местных жителей.

— Выпивал. Выпьет — он неуравновешенный, а так спокойный. Мы вообще в шоке, если честно, — передает телеканал РЕН ТВ слова соседей.

Тело убитой молодой девушки обнаружили в Оренбургской области 23 октября. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат. Это, как уточнил он, необходимо для всестороннего и качественного расследования инцидента.

Тело жертвы обнаружили дети, оно находилось в расчлененном состоянии в чемодане, утверждает Telegram-канал Mash. Предположительно, тело девушки было обезглавлено.

После следствие обнародовало видео, на котором подозреваемый в убийстве девушки в Орске тащит чемодан с ее телом по земле. Также можно посмотреть допрос фигуранта этого дела.